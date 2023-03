Delhaize wil alle winkels overdragen aan zelfstandigen waarvan vijf in Limburg: “Waanzin”

Delhaize wil stoppen met de uitbating van al zijn eigen winkels en ze allemaal overdragen aan zelfstandigen. Dat heeft de directie dinsdagochtend aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad in Zellik. Van de 128 winkels waar het om gaat, liggen er vijf in Limburg. 15.000 personeelsleden zouden daardoor van werkgever veranderen. Het nieuws slaat in als een bom bij de vakbonden. “Waanzin.”

De vakbonden bij de supermarktketen maakten zich dinsdagochtend voor aanvang van de bijzondere ondernemingsraad al op voor slecht nieuws. Er is al een hele tijd sociale onrust bij Delhaize. De keten – onderdeel van de Ahold Delhaize-groep – maakte eerder al bekend zwaar op kosten te willen besparen. Op groepsniveau moest er liefst 1 miljard euro worden gevonden.

Het nieuws was nog erger dan de vakbonden hadden gevreesd. Op de bijzondere ondernemingsraad kondigde Ahold-CEO Frans Muller aan dat de supermarktketen wil stoppen met de uitbating van al zijn 128 winkels en ze allemaal overdragen aan zelfstandigen. Er zijn nog vijf winkels in beheer van Delhaize in Limburg: in Genk, Sint-Truiden, Houthalen-Helchteren, (Neer)Pelt en Hasselt.

“Enige optie”

“Vandaag zijn er al 636 zelfstandige aangesloten Delhaize-winkels onder de merken AD Delhaize, Proxy Delhaize en Shop & Go. Doelstelling van deze verandering is om alle Delhaize-winkels in één model onder te brengen en zo de groei van deze 128 supermarkten te stimuleren”, zo luidt het in een persbericht. “Dit is de enige optie om te kunnen blijven investeren in een duurzame toekomst.”

Er zou geen impact zijn op de tewerkstelling in de winkels, al zouden er wel minder jobs op het hoofdkantoor zijn. De overgang zou wel betekenen dat de 15.000 personeelsleden van werkgever veranderen, waardoor hun lonen en arbeidsvoorwaarden kunnen veranderen. “Dit is waanzin”, zegt een vakbondsman in een eerste reactie aan De tijd.

Delhaize “erkent en begrijpt de emotionele impact van deze aankondiging voor haar medewerkers en zal alles in het werk stellen om hen tijdens deze overgang te ondersteunen”, zo staat nog te lezen in het persbericht.

“We blijven geloven in onze strategie”, zegt Delhaize-CEO Xavier Piesvaux. “Delhaize heeft al meer dan 155 jaar een sterke positie op de Belgische retailmarkt. Wij hebben de ambitie om deze positie verder te versterken. Delhaize is een sterk merk en onze klanten erkennen onze troeven inzake gezonde voeding, kwaliteit en versheid. Om verder te kunnen investeren in de toekomst van Delhaize, moeten we ons model aanpassen. Daarbij kunnen we rekenen op ervaren medewerkers die mee de overstap zullen maken naar de verzelfstandigde winkels met behoud van hun tewerkstelling. Ik begrijp ten volle dat deze aankondiging voor de nodige emoties kan zorgen, maar ik ben ervan overtuigd dat dit groeiplan de enige optie is om een duurzame toekomst te garanderen voor ons bedrijf, onze winkels, onze partners en onze medewerkers.”

800 vestigingen

Delhaize telt vandaag in ons land zo’n 800 winkels, waarvan 128 eigen winkels. Vijf daarvan bevinden zich in Limburg (Genk, Hasselt, Houthalen-Helchteren, Neerpelt en Sint-Truiden). De rest werd al door zelfstandigen gerund. Het is een publiek geheim dat die zelfstandige winkels goedkoper worden uitgebaat: er werkt vaak minder vast personeel, dat bovendien flexibeler wordt ingezet, in combinatie met heel wat jobstudenten. De zelfstandige winkels zijn ook vaker laat of op zondag open dan de winkels die de supermarktketen in eigen beheer heeft, omdat dat in franchisewinkels een pak goedkoper kan.

In Delhaize in Neerpelt, een van de grotere filialen in de regio valt wel ongerustheid waar te nemen over de toekomst. “Er loopt overleg en we wachten af wat er uit de bus komt,” luidt de beknopte commentaar. In afwachting staan er in Pelt voorlopig geen acties op stapel.