Hoog, hoger, hoogst: in Saoedi-Arabië dromen ze van toren van 2 kilometer hoog

Een wedstrijdje stapelen: in het Midden-Oosten is de strijd om de statigste piek losgebarsten. Hoe dichter bij de zon, hoe beter. Het ontwerp van Dubai? De Dubai Creek Tower, een pegel vier keer zo hoog als het Empire State Building. Het plannetje van Saoedi-Arabië? Een ontwerpwedstrijd voor een knoert van zo’n twee kilometer groot. Plus: het is niet hun enige piek in de steigers.

Eerlijk is eerlijk: voorlopig wint Dubai. Met haar Burj Khalifa van maar liefst 828 meter groot kan de miljoenenstad vandaag ‘het hoogste gebouw ter wereld’ op haar reisfolders blokletteren. Maar Saoedi-Arabië is bezig aan een ferm charmeoffensief om de Verenigde Arabische Emiraten te overtreffen: vorig najaar raakte bekend dat het land een toren van 2 kilometer hoog plant in hoofdstad Riyad. Twee keer zo hoog als de Burj, vier keer zo hoog als het Empire State Building. Geen simpel werfje, en dus zou er momenteel een ontwerpwedstrijd aan de gang zijn voor de piek. Een tiental architectuurfirma’s zouden daarvoor alvast uitgenodigd zijn, volgens verschillende bronnen. Prijskaartje om deel te nemen? Eén miljoen dollar.

Geen probleem, dacht Dubai zes jaren daarvoor al. Zij zetten in februari 2016 de Dubai Creek Tower alvast in de steigers: een gigantisch stukje toren, mei inspiratie gehaald uit de minaret en de lelie, met een hoogte tussen de 928 en de 1400 meter. Vaag, bewust, tot de opening: zodat concurrenten zéker niet hoger kunnen gaan om hun record op de valreep te verpulveren. Binnenin de toren? Twintig verdiepingen met luxehotels, restaurants en appartementen, naast observatiedekken en luchttuinen. ‘Een bovenbouw die het geloof tart’, aldus de website.

Simulatie van de Dubai Creek Tower. — © copyright Creek Beach

Als die skyline er ooit komt, dan wel. Want de bouw van de Creek Tower ligt sinds 2017 stil, en voorlopig is er nog steeds geen zicht op een vervolg-effort. Bovendien is het niet de eerste keer dat zo’n megalomaan Midden-Oosters project in de ijskast verdwijnt: ongeveer tien jaar geleden begon de bouw aan de Jeddah Toren in Saoedi-Arabië, de allereerste toren die de kaap van één kilometer zou overschrijden. Na 70 verdiepingen liep het project vast, en elke poging om de werf nieuw leven in te blazen, kwamen niet rond: niemand durfde de aansprakelijkheid op zich nemen. Ofwel: ideeën genoeg, uitwerking niet altijd even smooth.

Blijft de vraag: waarom zo’n wedstrijdje verticaal uitrekken? Het staatsfonds van Saoedi-Arabië schuwt de grote cheques niet als het gaat om imposante projecten. Niet onlogisch, gezien het land jarenlang gericht was op olieproductie - een afhankelijkheid die ze sinds 2016 probeert af te bouwen. Investeringen in megastructuren hebben dus een helder doel: hun positie in de wereld versterken.

Deze opvallende bouwplannen staan nog op stapel in Saoedi-Arabië:

- The Line: een hypermoderne, duurzame stad in het hart van megastad NEOM, die letterlijk op één lijn wordt gebouwd - dwars door de Saoedi-Arabische woestijn vanaf de Golf van Akaba. Lengte: 170 km, breedte: 200 meter. De stad zou volledig draaien op hernieuwbare energie en negen miljoen inwoners herbergen. Doel? ‘De traditionele platte, horizontale steden uitdagen en een model creëren voor natuurbehoud en verbeterde leefbaarheid voor de mens’. Ooit geambieerd voor 2025, nu zou er pas in gang worden geschoten in 2030.

© Balkis Press/ABACA

© AFP

© AFP

- Trojena: een uniek outdoor ski-resort, dat ooit gans het jaar open moet zijn. In 2026 zou er een lintje geknipt mogen worden, tegen 2030 zou het domein 7.000 residenten en 700.000 bezoekers moeten kunnen ontvangen.

© copyright NEOM

- King Salman International Airport: binnenkort een van de grootste luchthavens ter wereld, over een terrein van bijna 57 vierkante kilometer en met zes parallelle start-en landingsbanen. Tegen 2030 moet de luchthaven 120 miljoen reizigers kunnen ontvangen, tegen 2050 moet er 3,5 miljoen ton cargo verwerkt kunnen worden.