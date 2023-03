Geen treinverkeer tussen Diest en Aarschot door defecte goederentrein

Het treinverkeer is dinsdagochtend onderbroken tussen Diest en Aarschot, in beide richtingen. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Een defecte goederentrein, met aan één wagon ook een kapot wiel, blokkeert het spoor. Bovendien helt de wagon met het kapotte wiel ook over naar het andere spoor, waardoor dat tweede spoor ook niet kan worden gebruikt.

Een hulptrein zal de defecte goederentrein moeten wegslepen. De NMBS legt tussen Diest en Aarschot vervangbussen in, en bepaalde treinen worden lokaal omgeleid.