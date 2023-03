Plusmama (18) berispt kinderen omdat ze ’s nachts ‘spelen’, maar panikeert wanneer ze camerabeelden bekijkt

Een Amerikaanse vrouw denkt dat het spookt in het appartement van haar partner bij wie ze sinds enkele maanden woont.Keira Henricksen (18) werd midden in de nacht wakker toen er een hels lawaai uit de kinderkamer kwam. De Amerikaanse dacht dat haar stiefzoontje David (7) was opgestaan om te spelen, maar zijn kist met Lego had laten vallen. Maar toen de jongen ontkende dat hij iets had gedaan, bekeek Keira de beelden van de camera die in de jongens hun kamer hangt. “De kist werd door iets of iemand geduwd”, aldus de jonge vrouw die er nu van overtuigd is dat het spookt in haar woning. “Ik voel voortdurend een aanwezigheid en voel me al langer bekeken.”

Anthony Passalaequa (35) weet niet wat hij ervan moet denken, maar zijn vriendin Keira is nu wel zeker: het spookt bij hen thuis. “Het kistje stond niet bij de rand en is erg zwaar, dus kan niet zomaar gevallen zijn. Op de beelden is het duidelijk dat het geduwd werd.” Volgens de Amerikaanse gebeuren er al langer onverklaarbare zaken in het appartement sinds ze bij Anthony is ingetrokken. “Ik hoor stemmen in de woonkamer als ik alleen thuis ben, ik voel me bekeken als ik in de badkamer sta en ik voel voortdurend een aanwezigheid.”

Volgens Keira krijgt ze ook dikwijls berichten van hun beveiligingscamera’s omdat die bewegingen detecteren terwijl er niemand in huis is. Bang is ze echter niet. “Ik voel me soms niet op mijn gemak en kijk vaak over mijn schouder als ik mijn kleren aantrek, maar ik heb ook het gevoel dat het een veilige ‘entiteit’ is.” De vrouw zegt dat ze in haar jonge leven al veel geliefden verloren is en vermoedt dat er iemand contact probeert te leggen.

“Ik denk dat het mijn opa Ron is, die stierf toen ik negen was”, klinkt het. “Ik ga momenteel door een moeilijke periode in mijn leven en ik vermoed dat hij duidelijk wil maken dat hij hier is om met te steunen.” Anthony is niet overtuigd, maar moet toegeven dat hij het vallend legokistje niet kan verklaren. “Ik geloof niet in het bovennatuurlijk, maar het is moeilijk om te zeggen wat het wel is. Het lijkt wel of de kist werd geduwd, maar is er altijd wel een andere verklaring mogelijk.”