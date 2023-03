Canada start onderzoek naar mogelijke Chinese inmenging bij verkiezingen: “Om de democratie te beschermen”

November vorig jaar: de Canadese premier Justin Trudeau praat met de Chinese president Xi Jinping op de G20-top in Bali. — © via REUTERS

Canada start een onderzoek naar mogelijke Chinese inmenging bij de laatste twee federale verkiezingen. Dat heeft de Canadese premier Justin Trudeau aangekondigd. Hij had het over een heel pakket aan maatregelen, waaronder de benoeming van een speciale rapporteur die met aanbevelingen moet komen “om de democratie te beschermen”.

De oppositiepartijen in Canada hadden de voorbije dagen opgeroepen tot een onafhankelijk openbaar onderzoek naar de kwestie. Een van de eerste taken van de speciale rapporteur zal eruit bestaan de regering te adviseren over de volgende stappen die genomen moeten worden, waaronder een eventueel openbaar onderzoek.

Daarnaast droeg Trudeau de leden van de parlementaire commissie voor nationale veiligheid op om een nieuw onderzoek in te stellen naar buitenlandse inmenging bij de verkiezingen. De commissie presenteerde in 2019 al een rapport over het onderwerp en riep de regering toen op om meer te doen.

Het orgaan dat belast is met het toezicht op de Canadese inlichtingendiensten werd dan weer opgeroepen om te onderzoeken hoe de Canadese nationale veiligheidsdiensten zijn omgegaan met de dreiging van inmenging in verkiezingen.

Geheime financiering

De voorbije weken verscheen in Canadese media een reeks artikels op basis van uitgelekte inlichtingenrapporten, waarin gedetailleerd werd ingegaan op vermoedelijke pogingen van Peking om zich te mengen in de laatste twee federale verkiezingen. Er is onder meer sprake van de geheime financiering van of betrokkenheid bij campagnes van bepaalde kandidaten tijdens de verkiezingen van 2019 en 2021. China ontkent de beschuldigingen.