Wat nog rest van de regering-Jambon kan alleen in lopende zaken gaan. En dat komt vooral cd&v goed uit

Een actuadebat over stikstof zal vandaag pijnlijk blootleggen dat er geen Vlaamse meerderheid meer is. N-VA en cd&v hebben de hoop op een onderlinge oplossing voor het stikstofdossier compleet opgegeven. Alle mogelijke toekomstscenario’s werden gisteren binnen die partijen druk besproken. Conclusie: de restregering-Jambon kan bijna niet anders dan in lopende zaken te gaan, al dan niet officieel. En dat komt vooral cd&v goed uit.