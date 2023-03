VS en Westen willen opmars van China afremmen, zegt Chinese president

De Chinese president Xi Jinping heeft het Westen en de Verenigde Staten er in ongewoon scherpe bewoordingen van beschuldigd de opmars van zijn land in de wereld te willen afremmen. Dat deed hij volgens staatsmedia dinsdag in de marge van de jaarlijkse bijeenkomst van het Chinese Volkscongres.

Volgens de staatsleider is de omgeving waarbinnen China zich ontwikkelt “dramatisch veranderd” en zijn er fors meer onzekerheden. “Met name de westerse landen, aangevoerd door de VS, streven naar een verregaande beteugeling, uitsluiting en onderdrukking van China, waardoor de ontwikkeling van China voor ongekend grote uitdagingen komt te staan”, klonk het. Tegelijk wordt China met meerdere moeilijkheden geconfronteerd, vervolgde de president, en hij gaf als voorbeeld de coronavirusuitbraak en de toenemende druk op de Chinese economie.

Zijn openlijke kritiek verschilt van eerdere uitlatingen doordat de Chinese autoriteiten in het verleden eerder vaag “bepaalde landen” viseerden, zonder de VS of het Westen expliciet bij naam te noemen.