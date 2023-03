Vier Amerikaanse burgers ontvoerd in Mexico

Het voertuig van de Amerikanen in Matamoros. Vier mensen zouden per vergissing het doelwit van een bende geworden zijn nadat ze om medische redenen de grens overstaken. — © AP

In het noordoosten van Mexico hebben gewapende mannen vier Amerikaanse burgers ontvoerd. Bij het voorval in de grensstad Matamoros is ook een onschuldige Mexicaan om het leven gekomen, zo heeft de Amerikaanse ambassadeur Ken Salazar maandag bekendgemaakt.

De vier Amerikanen werden ontvoerd nadat ze vrijdag met een bestelwagen met een nummerplaat van North Carolina de grens met Mexico hadden overgestoken. “Kort na het overschrijden van de grens hebben ongeïdentificeerde schutters het vuur geopend op de passagiers in het voertuig. De vier Amerikanen werden daarna in een ander voertuig geplaatst en ontvoerd door de schutters”, zegt de Amerikaanse federale politiedienst FBI in een mededeling, die openbaar werd gemaakt door de ambassade van de VS in Mexico.

De FBI heeft een beloning van 50.000 dollar (46.800 euro) uitgeloofd voor informatie die kan leiden tot de vrijlating van de burgers en de arrestatie van de verdachten.

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador vertelde dat de Amerikanen in Mexico waren om er medicijnen te kopen en in een vuurgevecht tussen twee gewapende groepen terechtkwamen. Drie mannen en één vrouw zouden ontvoerd zijn, zei een Mexicaanse functionaris aan Reuters. Volgens ABC News gaat het om Latavia “Tay” McGee, Shaeed Woodard, Zindell Brown en Eric James Williams. ABC sprak met McGee’s moeder, die zei dat zij met de anderen van South Carolina naar Mexico was gereisd voor plastische chirurgie. Ook Amerikaanse functionarissen hebben het over plastische chirurgie. Daarvan zouden facturen gevonden zijn in het voertuig.

De ontvoering zou het gevolg zijn van een persoonsverwisseling, vertelde een Amerikaanse functionaris die kennis heeft van het onderzoek aan CNN: de vier zouden per vergissing het doelwit zijn geworden en waren niet de beoogde slachtoffers, klinkt het. Speurders denken dat een Mexicaans kartel hen waarschijnlijk verkeerdelijk aanzag voor Haïtiaanse drugssmokkelaars, volgens de functionaris, die zei dat van de ontvoerde Amerikanen geen crimineel verleden werd ontdekt.

Golf van geweld

“Dit soort aanvallen is onaanvaardbaar”, verklaarde Karine Jean-Pierre, woordvoerder van het Witte Huis. “We zullen blijven samenwerken met Mexico en erop aandringen dat de verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen.”

Matamoros ligt in de door geweld geplaagde staat Tamaulipas, aan de rivier Rio Grande.

Mexico gaat al jaren gebukt onder een golf van geweld. Vorig jaar werden 31.936 moorden geregistreerd in het Latijns-Amerikaanse land met 126 miljoen inwoners. Talrijke drugskartels en andere criminele groepen vechten om de controle over smokkelroutes. Ze hebben vaak banden met corrupte politici en veiligheidsdiensten. De meeste moorden worden nooit opgelost.