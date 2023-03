Amerikaans CNN-gezicht bevalt van dochtertje op toilet

Het Amerikaanse CNN-gezicht Kasie Hunt is bevallen van een dochtertje… op toilet. De politieke reporter en analist had voorbije woensdag na amper dertien minuten persen plots haar baby’tje vast, bij haar thuis. “We hadden niet eens tijd om 911 te bellen.”

Alles was nochtans mooi gepland, ten huize Hunt: hun dochtertje zou ter wereld komen via een keizersnede. De 37-jarige journaliste en haar echtgenoot Matthew Mario Rivera hebben al een 3-jarig zoontje, Mars. Maar hun meisje dacht er anders over, en kwam 24 uur te vroeg ter wereld, op Hunts badkamervloer. Ze kreeg de naam Grey Hunt Rivera. “We zijn zo dankbaar voor het DC Fire and EMS-team dat ons door de ongelooflijk intense momenten heeft gepraat voor ze haar eerste keer adem haalde, en die binnen een paar minuten arriveerde om mama en baby veilig naar het ziekenhuis te brengen”, schreef Hunt bij een foto op Instagram. “Grote broer Mars kon niet trotser zijn, en we konden niet enthousiaster zijn om door te gaan als een gezin van vier.”