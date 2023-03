Heel wat ontwikkelingen in nieuwe aflevering ‘Bestemming X’: nieuwe passagier aan boord, maar twee exits

Vanaf nu is Jef ook in de running om de hoofdprijs van 50.000 euro te winnen. — © VTM

Niets wees erop dat de makers nog een elfde passagier uit de mouw zouden schudden. De aflevering was maandag dan ook al een flink eind gevorderd, toen de bus plots stopte aan een bushokje. Daar kwam de groep oog in oog met Jef Brabants uit Lier. Twee maanden voor het vertrek werden alle kandidaten onderworpen aan een fysieke uithoudingsproef op de fiets. Ook Jef deed daaraan mee, en kwam zelfs als beste uit de test. Toen Kevin Janssens de groep vroeg om binnen de minuut te beslissen of ze Jef zouden meenemen op de bus of niet, werd onder impuls van Zeno beslist om dat niet te doen.

De groep voelde toen al aan dat dit hen later zuur zou kunnen opbreken. Wat ook gebeurde. Bij de volgende opdracht moest de groep een flink eind lopen om elk hun boarding pas te verzilveren voor de volgende aflevering. Bedoeling was om terug op de bus te geraken, vóórdat Jef daarin slaagde. Hij moest al lopend een afstand van 2 km overbruggen, maar bleek er een stevig tempo in te zetten. Een tempo dat te hoog lag voor sommige kandidaten. De consequentie was dat niet één maar twee kandidaten moesten vertrekken. Het waren de Limburgse Natifa en de jonge Sydney uit Bonheiden die hun X het verst van de bestemming hadden gezet. Zij mochten direct in het Sloveense Bled afstappen.

Leuk weetje: Jef was al te zien in de allereerste aflevering. Hij was een van de figuranten op het vliegveldje van Kortrijk tijdens de allereerste opdracht. “Toen ik opstapte zaten ze al een week in het spel”, aldus Jef. “Er waren groepjes gevormd. Ze hadden opdrachten samen gedaan en kenden elkaar reeds goed. Het was niet evident om mezelf binnen te wringen, ik merkte dat er bijzonder weinig informatie met mij werd gedeeld. Ik voelde een beetje een buitenstaander. Had ik op voorhand mogen kiezen, was ik beter niet de elfde kandidaat geweest.”