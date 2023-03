Avontuur van BV’s in ‘Over de oceaan’ zit erop: “We werden soms tot waanzin gedreven”

De bekende Vlamingen die Over de oceaan voeren op een zeilboot zijn aangekomen op hun bestemming. Hun avontuur zit erop, ze zijn een heleboel nieuwe ervaringen rijker en de reis laat zijn sporen na. “Vroeger werden matrozen soms krankzinnig door gebrek aan vitamines en sociaal contant”, aldus Jonas Geirnaert in de laatste aflevering van de populaire Play4-reeks. “Maar ook wij werden soms tot waanzin gedreven.”

Tijdens hun grote oversteek kregen de zeilers een melding van een boot die in nood was. Het roer van de Charlotte Jane was uitgevallen, maar de bemanning kon tijdig gered worden. In een videoboodschap lieten ze even weten hoe het met hen gaat.

Over de oceaan, nu volledig te bekijken op GoPlay.be