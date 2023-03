Washington eist onafhankelijk onderzoek naar vergiftiging van Iraanse schoolmeisjes

De VS willen dat er een “geloofwaardig en onafhankelijk onderzoek” komt naar de vergiftigde schoolmeisjes in Iran. De verantwoordelijken moeten ter verantwoording worden geroepen, is maandag meegedeeld door Karine Jean-Pierre, woordvoerder van het Witte Huis.

De vergiftiging van de schoolmeisjes in Iran is “ongehoord”, zo klinkt het. Als de meisjes werden vergiftigd omdat ze probeerden onderwijs te volgen, zou dat “beschamend en onaanvaardbaar” zijn. “Vrouwen en meisjes hebben overal een fundamenteel recht op onderwijs,” zegt Jean-Pierre.

De eerste gevallen van mysterieuze vergiftigingen werden in november gemeld. De Iraanse regering gaat ervan uit dat de aanvallen doelgericht zijn, want er worden bijna uitsluitend meisjesscholen getroffen. In het hele land worden schoolmeisjes behandeld in ziekenhuizen. Ouders en familieleden zijn woedend, ook omdat er nog steeds geen officiële verklaring is.

Volgens de Iraanse media zijn meer dan honderd scholen in de Islamitische Republiek getroffen. Waarnemers gaan ervan uit dat het ‘dark number’, het aantal niet-geregistreerde gevallen, hoog is.