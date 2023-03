Terwijl Vlaamse regering in diepe crisis zit, verschijnt minister-president Jambon op dansgala

Maandagavond organiseerde Wim Vanlessen, voormalige hoofddanser van Opera Ballet Vlaanderen, een internationaal ballet- en dansgala in de Koningin Elisabethzaal. Naast koningin Mathilde woonde nog een opvallende gast het gala bij: Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). En dat terwijl de Vlaamse regering in het oog van de storm staat.

Koningin Mathilde was de ‘special guest’ van de avond, maar ook de verschijning van Vlaams-minister Jan Jambon ging niet onopgemerkt voorbij. Ook hij was aanwezig op het gala in Antwerpen. En hoewel hij minister van Cultuur is, doet zijn verschijning op het gala toch de wenkbrauwen fronsen bij het publiek. En dat heeft alles te maken met de ongeziene crisis waar de Vlaamse regering in zit.

© BELGA

Complete chaos

Vorige week slaagde de Vlaamse regering er niet in om een stikstofakkoord te sluiten omdat de verschillende partijen niet overeenkwamen. De onderhandelingen gingen door tot zondagnacht, maar ook toen kwam er geen akkoord uit de bus. Daarmee heeft Jambon de stikstofdeadline opnieuw niet gehaald. De hele situatie zorgt voor een complete chaos binnen de Vlaamse regering.

© Joris Herregods

Dinsdagmiddag wordt samen met alle parlementsleden in het Vlaams Parlement een actuadebat gehouden over het dossier.