Anderlecht-keeper Justien Odeurs hangt voetbalschoenen aan de haak: “Met pijn in het hart deze beslissing genomen”

“Door de trainingen lig ik vaak pas rond middernacht in bed, maar de dag nadien moet ik wel gewoon gaan werken. Ik voel dat ik vaker ziek ben en sneller geblesseerd raak. Ik ben op het veld niet meer de beste versie van mezelf en daarom heb ik met pijn in het hart deze beslissing genomen”, zegt Odeurs. “Ik had een voorstel voor volgend seizoen op zak van Anderlecht en heb lang over deze beslissing nagedacht, maar als ik aan mijn toekomst denk, is het de juiste keuze.”

Bij Anderlecht moeten ze dus op zoek naar een nieuwe eerste keeper, maar Odeurs – wiens contract afloopt – werkt wel dit seizoen nog af. Haar laatste doel is een zesde titel op een rij met RSCA Women. In de play-offs, die starten op 17 maart, moet paars-wit dan wel voorbij leider OHL, dat voorlopig één punt meer telt.

Begin 2022 stopte Odeurs al als international bij de Red Flames. Ze haalde de verstrengde fysieke eisen niet meer nadat ze jarenlang onze nationale nummer 1 was en gaf er zelf de brui aan. (vva)