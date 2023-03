KV Mechelen kan zich optrekken aan bekerwinst Germinal Beerschot in 2005: “Lessen getrokken uit pandoering tegen latere finalist”

“Wij hebben die wedstrijd met een ongeziene gretigheid aangevat. Dat was voldoende om Club Brugge te verrassen”, weet Marc Brys. — © BELGAIMAGE

Antwerpen/Mechelen

KV Mechelen verloor dit weekend de generale repetitie voor de bekerfinale met 5-0 van Antwerp. Is Malinwa dan helemaal kansloos op de Heizel straks? Uiteraard niet. Eind april 2005 verloor Germinal Beerschot in de competitie met 6-0 van Club Brugge. Maar een maand later stonden die van ’t Kiel wel met de beker te pronken na een 2-1-overwinning tegen datzelfde Club Brugge.