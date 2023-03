Turkse oppositie duidt Kemal Kilicdaroglu aan als uitdager van president Erdogan

De Turkse oppositieleider Kemal Kilicdaroglu zal het bij de komende presidentsverkiezingen, die in mei gepland zijn, opnemen tegen zittend president Recep Tayyip Erdogan. Dat heeft een alliantie van zes partijen maandagavond bekendgemaakt in Ankara.

De parlements- en presidentsverkiezingen zouden eigenlijk in juni gehouden worden. Erdogan heeft echter aangekondigd ze te vervroegen naar 14 mei. De verkiezingen worden gezien als een test voor de president, die al twintig jaar aan de macht is. Volgens peilingen is zijn herverkiezing allesbehalve zeker.

Vrijdag leek er nog een breuk te ontstaan binnen de coalitie, nadat de rechtse partij Goede Partij (IYI), de tweede grootste van het blok, zich had teruggetrokken. Meral Akşener, de voorzitster van IYI, kon zich niet vinden in de keuze voor Kilicdaroglu. Volgens haar zou hij Erdogan niet kunnen verslaan.

Maar de zes oppositiepartijen hebben nu een compromis bereikt. Kilicdaroglu blijft de gezamenlijke kandidaat, maar er is afgesproken dat de burgemeesters van Istanboel en Ankara, Ekrem Imamoglu en Mansur Yavas, beiden vicepresident worden als de oppositiekandidaat als winnaar uit de verkiezingen komt.