Anton Tanghe is op z’n hoede voor trip naar Eupen: “Mogelijk meer verraderlijk dan match tegen Club Brugge”

Het moest er eens van komen: een overwinning. Anton Tanghe viel zijn ploegmaats na de wedstrijd in de armen, want de zege tegen Club is een levenslijn voor KV Oostende. Nu wordt het opletten voor verval: als die prestatie geen vervolg krijgt tegen Eupen, staat KVO nog steeds nergens. “We moeten nog zes finales spelen”, aldus Tanghe.

Het was nog eens ouderwets feest in de Diaz Arena. Ze vlogen elkaar in de armen, gingen dansen met de supporters en vierden de overwinning alsof het behoud al binnen was. “Het was eventjes geleden dat we gewonnen hadden”, glundert Anton Tanghe nog na. Hij had dubbel reden om te juichen: na enkele weken op de bank mocht hij opnieuw starten tussen de twee Kroaten. En of de overwinning tegen zijn ex-ploeg zoet smaakte.

“Het mocht ook eens meezitten, hè. Waarom het er nu pas uitkwam? Omstandigheden. Pech. We hebben wel enkele keren een puntje gepakt, maar daar kom je niet mee vooruit. Daarom doet deze overwinning zoveel deugd. Dit is voor alle Oostendenaren, zo’n overwinning tegen Club geeft de burger moed.” (lacht) Dat het uitgerekend tegen Club was, had Tanghe nooit durven te dromen. “Hopen wel, ja. En natuurlijk was het geloof er voor de match. De spirit was goed en dat zag je op het veld. Club zit in een dipje, net zoals wij dat ook meegemaakt hebben.”

Maar enkele dagen later mogen Tanghe en co. opnieuw van hun roze wolk komen: het behoud wordt nog steeds een helse klus. “De match in Eupen wordt misschien wel nog verraderlijk dan die tegen Club”, weet Tanghe. “Tegen ons moest blauw-zwart het spel maken, terwijl wij in de Oostkantons misschien meer de bal zullen krijgen en openingen moeten zoeken. We gaan nog moeten bekijken hoe we dat best aanpakken. Het is nu niet omdat we gewonnen hebben tegen Club, dat we er al zijn. Verval mag er niet meer komen, want de marge is dun.”

Panda’s bijhalen

En daarom moet de trip naar Eupen een nieuwe driepunter opleveren. “Als we daar niet winnen of zelfs verliezen, waren onze drie punten tegen Club Brugge niets waard”, vertelt Tanghe. In de stand staat KVO nu wel naast Zulte Waregem, maar Eupen en Kortrijk hebben nog een voorsprong. Maar bij winst van KVO op Eupen halen de Kustboys de Panda’s wel bij.

Speculeren wil Tanghe evenwel niet doen. “Natuurlijk hangen we een beetje af van de situatie van onze concurrenten. Als zij elke week punten pakken, wordt het moeilijk. Maar we moeten ervoor zorgen dat we eerst zélf onze matchen winnen. Want anders heeft het geen zin om naar de concurrentie te kijken”, zegt hij. De puzzelstukjes vielen eindelijk eens in elkaar voor KV Oostende. Toch mag de zege tegen Club geen eendagsvlieg worden. “We hebben nog zes finales voor de boeg”, verwoordt Tanghe het perfect. “En we gaan elke match moeten proberen winnen. Te beginnen met zaterdag.”