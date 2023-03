De wedergeboorte van Samagoal: “Zijn neus voor doelpunten zal hij nooit kwijtspelen”

Twee doelpunten in de derby op Stayen, drie in twee wedstrijden. Samagoal is back on track, een vaststelling die de ontgoocheling om twee verloren punten helpt wegspoelen. “Iedereen is blij voor hem”, zegt assistent-coach Domenico Olivieri, die in zijn lofzang vijf redenen aanhaalt waarom Ally Samatta (30) helemaal terug lijkt te zijn.