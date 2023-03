KMI waarschuwt voor “delicate weersituatie” tot donderdagochtend door sneeuwval: code geel voor gladheid in alle Vlaamse provincies

Het KMI heeft code geel afgekondigd voor gladheid in alle Vlaamse provincies vanaf dinsdagavond. Een gevolg van lage temperaturen en zelfs sneeuwval, al is de kans op sneeuw in Vlaanderen wel kleiner.

“Vannacht en dinsdag valt er in de Oostkantons geregeld lichte sneeuw boven ongeveer 500 meter, wat daar tot een accumulatie van 1 tot 10 centimeter sneeuw kan leiden”, aldus het KMI. “In de loop van dinsdagnamiddag en -avond daalt de sneeuwvalgrens, en kan er in de gebieden boven 200 meter 1 tot 10 centimeter sneeuw vallen. Ook in de lagere gebieden is er tijdelijk sneeuw mogelijk.”

In de nacht van dinsdag op woensdag moet er ook nog rekening gehouden worden met gladheid door ijsplekken die zich tijdens opklaringen kunnen vormen, waarschuwt het KMI. Er is dan overal in het land kans op gladheid. “De timing van de winterse weerfenomenen is nog wat onzeker, maar de weersituatie kan tot en met donderdagochtend bij momenten delicaat worden”, klinkt het.