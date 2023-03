Hulplijn 1712 ontvangt steeds meer meldingen over mishandeling van en geweld tegen kinderen

Hasselt

Het aantal meldingen over geweld, misbruik en kindermishandeling is vorig jaar met 6 procent gestegen. Dat blijkt het jaarrapport van hulplijn 1712. “De stijging heeft ook een positieve kant: meer slachtoffers vinden de weg naar ons en meer mensen maken melding als ze zich zorgen maken over een kind”, zegt Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van 1712.