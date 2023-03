Sporting Hasselt en trainer Wim Hayen stoppen samenwerking

“De mindere resultaten hebben tot deze beslissing geleid. Sporting Hasselt bedankt Wim voor het behalen van de eerste periodetitel en wenst hem het beste in zijn verdere carrière” aldus voorzitter Bart Casters in een officieel bericht. Nadat Hasselt het seizoen ijzersterk begon en de eerste periode won, gingen de resultaten stevig bergafwaarts. Zo haalde Hasselt 3 op 18 in de laatste zes wedstrijden. Voor de laatste zege moeten we al terug naar 22 januari. Hasselt staat momenteel op een achtste plaats. T2 Davy Sroka neemt over tot het einde van het seizoen