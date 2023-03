Waarom Wout van Aert tijdrit in Tirreno met handrem op reed: “Hij wou snel weer naar het hotel”

Wout van Aert (28) zette in Tirreno-Adriatico zijn op één na slechtste resultaat in een tijdrit neer. Hij eindigde pas als 45ste, maar dat is het minste van zijn zorgen. Hij was vooral bezig met níét in de ‘hot seat’ belanden. “Hij is hier echt niet met een doel gestart. De klassiekers staan voorop.”