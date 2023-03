Genkse Natifa moet ‘Bestemming X’ verlaten: “Ik heb mezelf de das om gedaan”

Recent vertelde Natifa in deze krant dat ze terug wil gaan studeren. Tot voor kort werkte ze in het ziekenhuis Oost-Limburg. — © VTM

Genk

Het is einde verhaal voor de Genkse Natifa Ait Lahcen (38) in ‘Bestemming X’. De bus hield aan het einde van de derde aflevering halt in het Sloveense Bled. “Ik wist al vroeg dat we in dat land waren, maar ik heb mijn hoofd gek laten maken en mijn X uiteindelijk in een ander land gezet”, blikt ze terug.