Vertederend: Cristiano Ronaldo laat droom van kleine jongen uitkomen en stuurt vliegtuig met hulpmiddelen naar Syrië en Turkije

De aardbevingen in Turkije en Syrië richtten in februari een ware ravage aan. Topvoetballer Cristiano Ronaldo probeert nu zijn steentje bij te dragen om de vele slachtoffers te helpen. De Portugees zou volgens The Daily Mail een vliegtuig met hulpgoederen naar de getroffen regio gestuurd hebben. Er dook daarnaast ook een video op waarin te zien is hoe hij een Syrische jongen ontmoet.