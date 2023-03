Beatrice (24) verloor beide benen bij aanslag in Zaventem: “Ik herinner mij vooral de donkerte”

Vorige week nam ze deel aan een ruiterwedstrijd in Doha. Volgend jaar hoopt ze mee te doen tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Beatrice de Lavalette (24) is zoveel meer dan “slachtoffer van de aanslag op Zaventem”. Net dat wilde ze maandag ook komen tonen, als eerste getuige in een lange rij slachtoffers. Dat ze haar leven niet hebben afgepakt. Dat zij de winnaar is.