Noa Lang droomt nog luidop van de kwartfinale Champions League, ondanks vormcrisis Club Brugge: “Hier droom je van als kind”

1 procent chance, 99 procent faith. Het tekstje dat Noa Lang op zijn Instagram plaatste, liet niets aan de verbeelding over. De Nederlander - het gebeurt niet vaak dat Lang opduikt tijdens persbabbels - gaat nog voluit voor de kwartfinale in de Champions League. Er kwam zelfs een Portugese vraag voor de smaakmaker. Die toonde zich ambitieus en ging op een bepaald moment zelfs een beetje dollen met de meegereisde pers. “Met een 1/8ste finale neem ik geen vrede: ik wil ooit, misschien in de toekomst, verder geraken”, klonk het. “Dit is het hoogste podium, matchen waarvan je droomt als kleine jongen. Ik hoop dat we morgen nog de kwartfinale halen.”

Leider

Het klonk allemaal een tikkeltje dromerig, maar het blijft natuurlijk voetbal. Alles is mogelijk. Ook een pak slaag van de voorlaatste in de stand, zoals vorige vrijdag. “Iedereen weet dat we in een heel moeilijke situatie zitten, en ik probeer de ploeg daar uit te trekken”, zucht hij. “Ik voel mij een van de leiders van het team. Je kan wel proberen praten met bepaalde spelers, maar uiteindelijk moeten wij het gewoon zelf doen. Een verklaring voor onze situatie? Het is heel lastig om vertrouwen te krijgen. Wanneer dat komt, gaat die moeilijke situatie weer weg. We wilden voortborduren op de match tegen Gent, maar in Oostende kregen we opnieuw een zware klap. Tegen Benfica willen we tonen dat we geleerd hebben na die match.”

Hoop doet leven, volgens Lang. En Club Brugge moet zich vastklampen aan die ene strohalm. Vroeg scoren en Benfica nerveus maken, bijvoorbeeld. ’t Zal geen sinecure zijn het Estàdio da Luz, dat dinsdagavond nokvol zit. Lang mag zich verwachten aan meer dan 60.000 dolgedraaide Portugezen. “Het is een match waar wij naar uitkijken. Dit is het allerhoogsten niveau. Hier droom je van als kind”, zegt Noa Lang. “Het wordt moeilijk, maar in voetbal kan alles. Daar moeten we van uitgaan.”