Scott Parker wil dat zijn ploeg reageert (en gaat niet aan zijn beslissingen twijfelen): “We moeten onze momenten pakken en hopen dat er nog iets mogelijk is”

Velen geven geen cent om de kansen van Club Brugge in het Estadio da Luz dinsdagavond. Scott Parker beseft dat de terugwedstrijd tegen Benfica een hels karwei wordt, maar wil Oostende doorspoelen in Portugal. Ondertussen ging het in Lissabon ook nog eens over zijn eigen positie. “Die beslissing wordt niet door mij gemaakt.”

Echt ontspannen oogde Scott Parker niet, daar in het Estàdio da Luz. De pandoering in Oostende, de stad waar hij en zijn ploeg enkele uren eerder waren opgestegen richting Portgual, zinderde duidelijk nog na. Hij wou wel eerst iets rechtzetten. “Ik heb nooit gezegd dat ik niet wist of ik vandaag nog coach zou zijn”, aldus Parker, die iets dergelijks liet optekenen na KVO. “Ik heb enkel gezegd dat die beslissing niet in mijn handen ligt. Natuurlijk is er vaak contact met het bestuur, maar over mijn positie is niet gepraat. En ik hou mij daar ook niet mee bezig. Mijn job is om dit team terug op de rails te krijgen. Daar leg ik al mijn focus op.”

Benfica, dus. Zonder ongelukken stoten de Portugezen straks gewoon door naar de kwartfinale. In Brugge werd het 0-2, al vond Parker niet dat Club daar werd weggespeeld. “We hebben onze voet naast Benfica gezet en die match werd uiteindelijk beslist door twee fouten”, haalt hij de schouders op. “De score is natuurlijk wat ze is: we kunnen deze uitdaging alleen maar met beide handen aannemen. We moeten het momentum pakken, en ik hoop dat we toch nog iets kunnen doen.”

© BELGA

“Achteraf is altijd achteraf”

Zijn ploeg aast op revanche na de shock van vrijdag, klonk het bij Parker. “Op sommige momenten in Oostende hebben we ook goede zaken getoond. Net als tijdens de heenwedstrijd tegen Benfica. Dat geeft vertrouwen. Dit is een andere competitie. En na die blammage van van vrijdag, willen we iets tonen. We gaan alles geven.” En ondertussen gaat de man niet twijfelen aan de weg die hij is ingeslagen. “Of ik na vrijdag aan mijzelf gaan twijfelen ben? Neen, dat niet. Als groep was het gewoon niet goed genoeg“, vertelt de Brugse coach. ”We waren niet op de afspraak. En nogmaals: niemand zag dat aankomen. Het is jammer, want we dachten dat het we op het goede spoor zaten. Achteraf is altijd achteraf.”

Een waterkansje is er nog, maar dat is ook een kans. Hopelijk ziet Club alsnog het licht in het Da Luz. “We mogen ons aan een ongelofelijke uitdaging verwachten inzake de kracht van de tegenstander. Maar alles moet gespeeld worden”, besloot Parker.