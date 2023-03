Joris van ‘Blind getrouwd’ over zijn fysieke transformatie: “Ik had genoeg van alle tumult”

In ‘Blind getrouwd’ vond hij zichzelf niet de knapste en sliep hij in een “slordig marcelleke”. Vandaag steekt Joris Brauns de borst vooruit. Na een intensieve periode van sport en ‘intermittent living’ – waarvoor zelfs zijn job moest wijken – toont hij zijn lijf aan de wereld. “Na alle tumult geeft dit me vooral mentale kracht.”