Erwin Vanherle is nieuwe kabinetsmedewerker van burgemeester en schepenen

Erwin Vanherle is de nieuwe kabinetsmedewerker van burgemeester en schepenen. — © roger dreesen

Oudsbergen

Oudsbergenaar Erwin Vanherle is de nieuwe kabinetsmedewerker van de burgemeester en schepenen. Vanherle is socioloog en was eerder aan de slag bij diverse media en bij Livios, het online informatieplatform voor particuliere bouwers en verbouwers.