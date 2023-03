VN-secretaris-generaal: “Gendergelijkheid in beste geval binnen 300 jaar bereikt”

Guterres omschreef vrouwenrechten als “misbruikt, bedreigd en verkracht over de hele wereld”. “De vooruitgang die we decennialang hebben geboekt, verdwijnt voor onze ogen”, klonk het voorts. De VN-topman verwees met name naar Afghanistan, waar sinds de taliban de macht hebben overgenomen in augustus 2021 “meisjes en vrouwen uit het openbare leven zijn weggeveegd”.

Guterres noemde geen andere landen, maar stelde wel dat “op talloze plaatsen de seksuele reproductierechten van vrouwen achteruitboeren en dat meisjes die naar school gaan, het risico lopen te worden ontvoerd of aangevallen”. “Eeuwen aan patriarchaat, discriminatie en stereotypering hebben een kloof gecreëerd tussen de geslachten, in de wetenschappen en technologie”, vervolgde de VN-secretaris-generaal. In die sectoren hebben vrouwen amper 3 procent van de Nobelprijzen in de wacht gesleept, aldus Guterres. “Het patriarchaat gaat in het verzet. Maar wij ook. Ik sta hier om klaar en duidelijk te stellen dat de Verenigde Naties overal aan de zijde staan van meisjes en vrouwen”, besloot de VN-secretaris-generaal.