Aristote Nkaka, de vergeten speler van Anderlecht: “Ik voel me het fantoom van Neerpede”

Aristote Nkaka kwam in 2019 naar Anderlecht. — © Photo News

Anderlecht probeerde de voorbije vijf jaar (tevergeefs) tientallen spelers uit om succes te boeken, maar eentje hebben ze altijd vakkundig genegeerd. Aristote Nkaka (26) werd in 2018 door Marc Coucke en Luc Devroe vanuit Oostende meegebracht naar RSCA en daar loopt hij nog rond zonder ooit één match voor de A-ploeg te hebben betwist. In juni is de vergeten speler eindelijk einde contract. “Ik kreeg nooit een eerlijke kans.”