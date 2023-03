Liefdesmissie geslaagd: Zutendaalse kraanvogel vliegt mee naar broedgebied in Siberië

Roya en Omid in het Iraanse Fereydunkenar-moerasgebied, dat ze intussen verlaten hebben. — © Hamed Tizrooyan

De Siberische kraanvogel Roya uit Zutendaal is met haar nieuwe partner Omid aan de trek naar hun broedgebied begonnen. Roya werd gekweekt in Zutendaal en losgelaten in Iran om de westelijke populatie van de bedreigde vogelsoort te redden.