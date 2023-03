Zijn eerste tv-programma is er meteen een waar hij veel van kan leren. Met een dochter van veertien maanden zit Robin Keyaert (29) pal in de doelgroep van De Wonderjaren, het Eén-programma over opvoeden dat hij maakt met Siska Schoeters. “Ik trek nog altijd naar mijn ouders als er iets is, ik hoop dat Ruby dat ook zal doen.”