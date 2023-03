Arnaud De Lie kwaad na massasprint in Parijs-Nice, ook pech voor Tim Merlier: “Het was heel nerveus, echt gevaarlijk”

De openingsetappe zondag was nog een prooi voor Belgisch kampioen Tim Merlier, maar tijdens de tweede etappe van Parijs-Nice speelden de landgenoten geen rol in de strijd om de dagzege. Tim Merlier en Arnaud De Lie kenden allebei geen geluk in de aanloop naar de massasprint. Vooral De Lie kon daar na afloop echt niet om lachen. “Hiervoor kom ik niet naar Parijs-Nice”, klonk het bij de jonge renner van Lotto-Dstny.

Arnaud De Lie: “Heb gewoon niet gesprint”

“Er zitten hier renners tussen die niet weten wat ze doen”, foeterde Arnaud De Lie na de finish. “Jacopo Guarnieri leverde geweldig werk tot 300 meter voor de rotonde. Toen werd ik door iemand afgeblokt (David Dekker, red.) en die besloot Jacopo niet te volgen. Zonder dat moment draai ik als vijfde op, nu was ik dertigste. Dan was het voorbij. Gisteren reed ik nog een goede sprint, vandaag heb ik gewoon niet gesprint. Ik rij Parijs-Nice niet om de benen wat te laten draaien, ik wil sprinten. De eerste twee etappes waren mijn beste kansen om te winnen. Nu moet ik hopen dat de klassementsrenners niet te veel oorlog maken en dat ik goede benen zal hebben.”

© Getty Images

Tim Merlier: “Het was de hele dag nerveus”

“Op een kilometer van de finish viel ik bijna op het punt dat de nadarhekken begonnen. Iedereen remde een klein beetje, ik moest ook remmen. Mijn ketting liep eraf en ging er niet meteen weer op”, vertelde Tim Merlier, die niet kon meesprinten om winst. “Arnaud De Lie zat nog net voor mij, maar die ging niet echt meer aan. Ik sprint nog vanaf de rotonde tot aan de meet en ik word nog veertiende, we zaten al te ver.”

© Getty Images

“Op deze manier zijn het moeilijke sprints”, stelt de Belgische kampioen. “Geen enkele ploeg kreeg er echt een lijn in vandaag. Ze zeggen dat het een voorbereidingskoers is, maar tegenwoordig zeggen er ook dat het de nieuwe Tour de France is. Het was supernerveus, de hele dag voor een plekje vechten. Echt gevaarlijk. Er was wat wind en iedereen wilde vooraan zitten en blijven. Ik dacht de laatste twee kilometer nog: ik wil nog een leeuwtje, maar het is niet gelukt. Dat het in de ploegentijdrit morgen (dinsdag, red.) nog kan? We hebben wel een paar specialisten mee. Ik denk dat het voor mezelf moeilijk wordt om deze week nog een rit te winnen.”