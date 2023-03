Onze tv-tips: het ultieme droomhuis, een sinistere sekte en een oppositieleider

My Lottery Dream Home

TLC, di, 20.30u

Wie droomt er niet van om het groot lot te winnen? Sommige mensen slagen hierin en hebben plots miljoenen ter beschikking om hun stoutste dromen te realiseren. David Dromstad ontmoet in deze documentairereeks een aantal winnaars en staat hen bij om ieders specifieke droom te realiseren. Onder het oog van de camera’s bouwen de Lotto-miljonairs aan hun droomwoning. (tove)

De kroongetuigen

VTM, di, 21.45u

Journalist Jeroen Wils diept één van zijn spraakmakende afleveringen op van de succesvolle docureeks. Deze keer het verhaal van Renate Jonkers die werkte als levend standbeeld. Ze sloot zich aan bij de sekte van de charismatische Kroaat Drazen Zabek. Een healing in 2007 in Assent (Bekkevoort) krijgt een vreemde wending. Pas maanden later wordt duidelijk wat er zich die avond afspeelde. (tove)

Navalny

NPO2, di, 23.40u

Een fascinerende documentaire waarin de Russische oppositieleider Aleksey Navalny gevolgd wordt in de nasleep van zijn vergiftiging. Na de mislukte poging hem te vergiftigen gaat hij op zoek naar de daders. Navalny laat zich uitgebreid interviewen en gaat daarbij lastige kwesties niet uit de weg. Het hoogtepunt is het telefoongesprek dat Navalny heeft met één van de mensen achter de aanslag. (tove)