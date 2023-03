't Wijnvat maakt bierwandeling door Hees

Met een portie chili con carne en een biertje met de klinkende naam Belgian Pale Ale verzamelden 130 deelnemers aan de Sint-Kwintensfietskluis in Hees voor de bierwandeling van bier- en wijngilde ’t Wijnvat.

Van daaruit vertrok de wandeling door de straten van Hees. Bij tuinbouwbedrijf Lathouwers was er een eerste stopplaats met een hamburger en een Lentebock van brouwerij het Zouwke. Vervolgens trok men naar boerderij Ludo waar een bal gehakt met Saison klaarstonden. Bij Sanitair Gert Timmermans werden het worstenbroodje en Tripel goed ontvangen. "Het was daar bij Gert al wat luidruchtiger en gelukkig was de volgende stopplaats dichtbij. Eenmaal aangekomen bij het vertrekpunt waren de souvlaki's gebakken en kon men de Dubbelbock aanvullen met alle soorten bier. Zeker niet vergeten te vermelden dat voor de niet-bierliefhebbers de cava en frisdranken ook op alle stopplaatsen ter beschikking waren. Het bestuur dankt ook de vele vrijwilligers die van deze wandeling een groot succes gemaakt hebben en zeker dank aan de bedrijven die hun terreinen ter beschikking stelden."