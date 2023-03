Hollywood gaat ervoor overstag, maar gebruikers van populair afslankmiddel klagen over opvallend nadeel

Hollywoodsterren zoals Kim Kardashian zweren momenteel bij Ozempic om af te vallen. Met het middel, van oorsprong een diabetesmedicijn, vliegen de kilo’s eraf, al dat is niet zonder gevolgen. Plastisch chirurgen krijgen steeds vaker gebruikers over de vloer met een flink vermagerd gezicht, dat hen een oudere uitstraling geeft. Hun vraag: hoe krijg je een ozempic face weer in topconditie?

Wie vermagert, verliest ook gewicht in het gezicht. Bij een spectaculair gewichtsverlies kan dat ertoe leiden dat je gelaat er ingevallen uitziet. En dat doet je dan weer ouder lijken dan je bent. “Het is zeker geen nieuw fenomeen”, zegt Jan Vermeylen, plastisch chirurg en auteur van Fillers zijn killers. “We zien dat ook bij mensen die een maagverkleining ondergaan en veel afvallen op korte termijn.”

Met andere woorden: het zogenoemde ‘ozempic-gezicht’ heeft niets met het product te maken, maar met vermageren op zich. “Het is belangrijk dat mensen niet meteen in paniek schieten”, stelt Vermeylen gerust. “Als je snel vermagert, kan de huid niet meteen volgen. Geef het een paar maanden tijd en dan komt het meestal vanzelf goed. Het hangt wel ook af van je leeftijd. Iemand van zestig heeft niet dezelfde huidstructuur als iemand van dertig of veertig: de elasticiteit is een pak minder.”

Is je streefgewicht bereikt en zes maanden lang stabiel, maar vind je dat je er toch ouder uitziet dan je bent? Dan kan je volgens de expert actie ondernemen, zonder daarbij meteen voor fillers, injecties met lichaamseigen vet of een minilift te kiezen. “Het is bewezen dat wisseldouches de huid (weer) strakker maken. Ook een goede crème met hyaluronzuur- of collageenzuur, eventueel in combinatie met een dermaroller, kan je weer een jongere uitstraling geven.” Verder hebben microneedling of bepaalde laserbehandelingen een verjongend effect.”