Herkent u hem? Sam Bennett is eerste renner die veelbesproken groene trui mag dragen in Parijs-Nice, maar opvallen doet hij allerminst

Een van de onderwerpen in Parijs-Nice de afgelopen dagen was de nieuwe groene trui die geïntroduceerd is. Die zal ook gebruikt worden in de Dauphiné en Tour de France later dit jaar en in de tweede etappe van de Koers naar de Zon was de donkergroene trui voor het eerst te zien in het peloton. Al moest je hem - zoals verwacht - wel echt gaan zoeken. Sam Bennett was de gelukkige drager, maar hij viel niet bepaald op tussen zijn teamgenoten van Bora-Hansgrohe. De commentatoren van Eurosport (zie video onder) waren alvast niet enthousiast.