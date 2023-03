Gigi Hadid scheurt (letterlijk) haar broek, en die blijkt vol Belgische wielersponsors te staan

Niet alleen de Kardashians halen al eens het nieuws met een extravagante outfit. Ook topmodel Gigi Hadid, die het tweede seizoen van het Netflix-programma Next in fashion presenteert, durft al eens te kiezen voor een gewaagde creatie. En dat was ook het geval tijdens de tweede aflevering, toen ze over de catwalk schreed in een wel heel kleurrijke outfit.

Toch is het niet de wirwar aan de kleur die met de aandacht ging lopen. Het was haar broek waarop duidelijk de namen te zien waren van Belgische merken, die actief zijn in het wielrennen. En wanneer het Amerikaanse topmodel dan ook nog eens haar broek scheurt, wordt die ter plekke weer aan elkaar genaaid. Wat de sponsors nog beter in beeld doet komen.

Een speciaal ontwerp dat uit de koker van de Chileense ontwerper Sebastian A. De Ruffray en zijn label ‘Sevali’ komt. De ontwerper, die zijn haute-couturelabel in 2019 oprichtte in modestad Parijs, kiest bewust voor upcycle fashion, of een manier om (delen van) bestaande materialen te verwerken of hergebruiken in de vorm van een nieuw kledingstuk.

En daar is de legging van Hadid het beste bewijs van. “De legging die Gigi droeg, is gemaakt van oude wielertruitjes die ik in Parijs op de kop heb getikt”, zegt de designer aan onze krant. “De meeste van mijn creaties zijn upcycle fashion. De jas die ze combineert met de broek is bijvoorbeeld gemaakt van handdoeken die jaren oud zijn.”

Wie de collecties van de ontwerper bekijkt, weet dat het gaat om unieke stukken. “Dat is ook het geval met de legging. Soms ontwerp ik een reeks in verschillende maten maar geen enkel ontwerp ziet er exact hetzelfde uit. Zo heb ik de jas in verschillende kleuren en uitvoeringen maar telkens in slechts 1 maat.” En zelfs als een bepaald stuk in meerdere maten verkrijgbaar is, zal het ontwerp nooit twee keer hetzelfde zijn.

Voor een uniek upcycling-stuk zoals de jas, betaal je op de website zo’n 950 euro. Gigi’s broek is niet meer te koop bij Sevali.