Pijnlijk: zanger gaat tijdens optreden door de knieën wanneer drone tegen zijn hoofd vliegt

Een optreden in India is vrijdag pijnlijk afgelopen voor Benny Dayal. De zanger was het publiek aan het entertainen tot plots een drone in zijn buurt kwam. Het object vloog na verloop van tijd zo dicht bij hem dat het uiteindelijk tegen het achterhoofd van de artiest botste.

Dayal had de ‘aanval’ duidelijk niet verwacht. Hij ging meteen na de klap door de knieën en checkte meermaals of zijn achterhoofd bloedde. Gelukkig bleek de schade mee te vallen: hij had enkel wat blauwe plekken aan zijn hoofd en vingers. “Bedankt voor alle en steun”, vertelde hij achteraf.

De drone was eigendom van de organisatie van het evenement. Dayal besloot na het incident om andere artiesten te waarschuwen voor gelijkaardige situaties. “Aan alle collega’s, bedrijven, organisatoren van evenementen, … zorg voor een gecertificeerde dronepiloot, want dit is erg gevaarlijk”, stelde hij. “En zorg als artiest voor een clausule in je contract dat de drone niet dicht mag komen wanneer je aan het optreden bent. We zijn artiesten, geen actiehelden.”

