Indrukwekkende foto’s en dronebeelden tonen totale vernietiging van stadje in Oost-Oekraïne

Maryinka, dat zo’n 100 kilometer ten zuidwesten van het al even felbevochten Bachmoet ligt, bevindt zich al sinds 2014 in de frontlinie, destijds tussen Oekraïense en pro-Russische separatistische groeperingen. Maar na invasie van het Russische leger vorig jaar – en de komst van zwaarder materieel – werd het stadje het doelwit van zware bombardementen, of in de woorden van de lokale politiecommissaris Artem Schus: “Volledig vernietigd”. Het resultaat: waar ooit 10.000 mensen woonden, is nu werkelijk alles kapotgeschoten. De dystopische woestenij waar zelfs geen boom meer overeind staat, doet dan ook denken aan taferelen uit de Eerste Wereldoorlog.

Dezer dagen bevinden zich bijgevolg enkel nog soldaten in Maryinka. “De bevolking is volledig geëvacueerd, want het is onmogelijk voor burgers om er te overleven”, aldus Schus. “De Russen blijven de ruïnes bombarderen, ze schieten elke muur die nog overeind staat omver, zodat alle mogelijke beschutting vernietigd is. Ze vernietigen alles, omdat ze onze troepen niet kunnen verslaan met hun huidige tactieken. Daarom hebben ze er maar voor gekozen om er alle levende dingen te vernietigen.”

© rr

© rr