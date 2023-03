Mads Pedersen wint tweede etappe Parijs-Nice en neemt leiderstrui over van Tim Merlier, Tadej Pogacar pakt weer bonificatieseconden

Mads Pedersen heef de tweede etappe van Parijs-Nice gewonnen. De Deen was in Fontainebleau nipt de sterkste in een nieuwe massasprint en is door het spel der bonificaties ook de nieuwe leider. Favoriet Tadej Pogacar pakte opnieuw bonificatieseconden op zijn grote concurrent Jonas Vingegaard.

De 163 kilometer lange etappe tussen Bazainville en Fontainebleau bood opnieuw een goede kans voor sprinters. De vlucht van de dag beloofde ook weinig goeds om dat scenario te voorkomen: het was immers een eenzaat die in de aanval trok. De Deen Jonas Gregaard (Uno-X) zag niemand volgen en mocht dus zo lang hij kon alleen voor het peloton uitrijden. Op een kleine 60 kilometer van de finish zat zijn avontuur erop - even daarvoor was onder impuls van Bora-Hansgrohe het peloton in twee stukken gebroken, maar lang duurde dat feest niet.

Nadat eenzame leider Gregaard gegrepen werd, bleef het kalm in het peloton. In de slotfase toonde Tadej Pogacar zich echter opnieuw toen de tussensprint eraan kwam. De jonge Sloveen probeerde die net zoals zondag te winnen en slaagde daar ook in, waardoor hij weer zes bonificatieseconden pakte en zelfs virtueel in de gele leiderstrui kwam.

Na de tussensprint werden er geen waaiers meer gevormd, dus het kwam tot de verwachte massasprint. Mads Pedersen bleek op de meet nipt sneller dan de jonge Nederlander Olav Kooij. Magnus Cort Nielsen werd derde. Tim Merlier en Arnaud De Lie speelden in de sprint geen rol van betekenis en eindigden allebei buiten de top tien: Lionel Taminiaux was de beste Belg op plek vijf.

Merlier is door de bonificatieseconden die Pedersen pakte aan de meet ook zijn gele trui kwijt. De Deen mag dinsdag de gele trui aantrekken. Tadej Pogacar is tweede op slechts twee seconden.