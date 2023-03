Er komt een vijfde seizoen van ‘De Verhulstjes’: “We gaan iets heel leuks doen”

Ondanks stevige concurrentie van Het verhaal van Vlaanderen op Eén, ging het vierde seizoen van De Verhulstjes wekelijks over het half miljoen kijkers op Play4. Een mooi resultaat, dus het verbaast niet dat de familie binnenkort opnieuw gevolgd wordt door een cameraploeg.

Gert zegt in een interview met RTL Boulevard dat hij nooit verwacht had dat zoveel mensen interesse zouden hebben in hun dagelijks leven. Maar hij vindt het alleen maar leuk. “We kijken er zelf ook met heel veel plezier naar”, geeft hij toe . “Is dat fout? Er is niks zo mooi als met je kinderen en vrouw een programma maken. Ik heb nooit het gevoel gehad dat we aan het werk waren.”

Voor het vijfde seizoen gaat de familie “iets heel leuks doen”, klinkt het nog. “We kijken er heel erg naar uit.” Meer kan de pater familias nog niet kwijt. Wanneer het vijfde seizoen zal verschijnen, is niet duidelijk. Op het vierde seizoen hebben fans een volledig jaar moeten wachten.