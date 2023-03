13-jarige fietsers die werd aangereden door vrachtwagen is buiten levensgevaar

De 13-jarige fietser die vorige vrijdagmorgen aangereden werd door een vrachtwagen in Gent, is buiten levensgevaar. Dat werd vernomen bij het parket Oost-Vlaanderen.

Het ongeval gebeurde rond 8 uur op het kruispunt van de Brusselsesteenweg en de stadsring R40. De omstandigheden worden nog onderzocht, maar de vrachtwagen wou rechts afslaan richting de stadsring en de fietser, die in dezelfde richting reed en vermoedelijk rechtdoor wou rijden, werd aangereden. De 13-jarige jongen werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Dat is nu geweken en de jongen verblijft niet langer op de afdeling intensieve zorgen.

De bestuurder van de vrachtwagen legde een negatieve adem en speekseltest af, maar zijn gsm en de tachograaf van het voertuig worden nog onderzocht. Alles wijst voorlopig op een dodehoekongeval en er werd na het ongeval geen verkeersdeskundige aangesteld.

Het kruispunt staat op de dynamische lijst van gevaarlijke punten langs gewestwegen. Onder meer de Fietsersbond en het Gents MilieuFront houden dinsdag om 17 uur een actie waarbij ze het punt willen bezetten, om aandacht te vragen voor veilige kruispunten.