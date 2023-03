Turkse voetbalfans lopen storm voor thuismatch van AA Gent tegen Basaksehir: “In Europa wordt onderlinge rivaliteit even opzijgezet”

Mohammed Kurtulus voetbalde na zijn Gentse periode nog dertien jaar in Turkije. “Pas toen ik er ging spelen, leerde ik het land echt kennen. — © Anadolu Agency via Getty Images

Mohammed Kurtulus voetbalde jarenlang in Turkije. Enkele jaren geleden was hij zelfs nog als T2 actief in de Turkse competitie. De ideale man dus voor een voorbeschouwing op de komst van Basaksehir naar Gent. “Heel veel supporters hebben me al gebeld om tickets te regelen voor de match in Gent.”

“Toen ik in 1997 AA Gent verliet, waar ik nog voetbalde onder Vandereycken en Clijsters, trok ik naar Turkije”, kijkt Mohamed Kurtulus terug op zijn spelersloopbaan. “Ik heb uiteindelijk dertien jaar in Turkije gespeeld. De lokale fans zijn er dol op voetbal en alles moet wijken voor de sport. Heel veel supporters hebben me al gebeld om tickets te regelen voor de match in Gent. Als er 10.000 tickets beschikbaar zouden zijn, zouden die ook verkocht raken.”

Anderzijds was het voor de jonge Kurtulus toch wel wennen aan het leven in het land waar zijn roots liggen. “Ik had het enorm naar mijn zin in Turkije, maar aanvankelijk had ik ook wel een aanpassingsperiode nodig. Als jonge twintiger was het toch een grote stap. Ik was opgegroeid in België en kende Turkije natuurlijk wel door de gezinsvakanties, maar het was pas toen ik er ging spelen dat ik het land echt leerde kennen.”

“Na mijn loopbaan dacht ik er ook te blijven wonen, maar na mijn scheiding heb ik toch de knoop doorgehakt en keerde ik terug naar België. Ik ben er wel nog actief geweest als coach en zo werkte ik twee jaar geleden nog als T2 bij Sivasspor. Ik sta zeker open voor een nieuw avontuur, laat maar komen”, glimlacht de gewezen creatieve middenvelder, die niet meteen verwacht dat AA Gent een heksenketel wacht in Istanboel.

Allesbehalve een vijandige omgeving ook voor de meereizende fans van AA Gent. “Basaksehir is een echte familieclub. De spelers worden er ook altijd stipt uitbetaald en beseffen ook wel dat ze er in een prachtige stad kunnen leven. Het bestuur van Basaksehir is heel rustig, zeer atypisch voor het Turkse voetbal. Op het veld gaat het er evenwel zuiders aan toe. Ze vormen een sterk geheel en voetballen heel technisch. Een moeilijk te ontwrichten team, dus.”

Geen publiekstrekker

Basaksehir is evenwel allesbehalve een publiekstrekker. “De wedstrijd in Istanboel zal niet zoveel volk op de been brengen. Ook in de Turkse competitie lokken ze meestal niet zoveel supporters. Toch mag je er zeker van zijn dat er donderdag ook veel Turkse voetbalsupporters uit onze buurlanden afzakken naar de Ghelamco Arena. In Europa wordt de club ook gesteund door fans van Galatasaray, Fenerbahçe of Besiktas. De onderlinge rivaliteit wordt dan voor een dag opzijgezet.”

“Natuurlijk zou de interesse nog groter zijn geweest als Galatasaray op bezoek komen in Gent, maar onderschat Basaksehir vooral niet. Die groep speelt al veel jaren samen. Ook hun coach, Emre Belözoglu, was er nog actief als speler. Geldproblemen zijn de club onbekend, dus de spelers kunnen telkens heel ontspannen voetballen. Qua niveau zou ik hen dan ook zeker niet onderschatten.”