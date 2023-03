Hoe schrap je in de gastenlijst voor je trouwfeest? Huwelijksplanners: “Als het moet, kan die vraag een criterium zijn”

Plan je een huwelijk? Dan zal het opstellen van de gastenlijst je ongetwijfeld stress bezorgen. En dan vooral wie je wel en niet wil uitnodigen. En dat gold ook voor het huwelijk van VRT-journaliste Loubna Khalkhali en regisseur Adil El Arbi. “Adil zei dat hij zijn goede maat Will Smith ging uitnodigen. Voor de beleefdheid, want we dachten dat hij niet ging komen”, zegt Loubna Khalkhali daarover in het televisieprogramma ‘Jan Jaap op zondag’. “Maar hij kwam toch.”