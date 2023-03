Wervelwind Filippo Ganna blaast iedereen weg in openingstijdrit Tirreno-Adriatico, Wout van Aert spaart zich op nat parcours

Filippo Ganna heeft met overmacht de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico gewonnen. De voormalige wereldkampioen tijdrijden blies op het korte parcours in Lido di Camaiore alle concurrenten weg en is uiteraard ook de eerste leider. Wout van Aert speelde geen rol van betekenis: hij ging als een van de eerste renners van start op een toen nog doorweekt parcours en deed het rustig aan.

Tirreno-Adriatico begon zoals gewoonlijk in badplaats Lido di Camaiore. Op het menu: een tijdrit van 11,5 kilometer zonder noemenswaardige obstakels. Behalve de regen dan: het hemelwater kwam vlak voor de start met bakken uit de lucht aan de Tyrreense kunst. Slecht nieuws voor Wout van Aert, die al als zevende vertrok en zijn eerste dag van het wegseizoen dus letterlijk in het water zag vallen. Van Aert ging niet voluit – verstandig op de spekgladde wegen – en zou in de strijd om dagwinst geen rol van betekenis spelen.

Geen herhaling van 2021 dus, toen Van Aert in Lido di Camaiore de openingsetappe won en meteen de leiderstrui pakte. Ook Tom Pidcock, twee dagen eerder nog glansrijk winnaar van de Strade Bianche, deed het kalm aan. De eerste echte richttijd kwam van Bruno Armirail (Groupama-FDJ): 13 minuten en 25 seconden. Die tijd hield een poosje stand, tot een Amerikaanse sneltrein over het traject passeerde. Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) verpulverde de chrono van Armirail: 12 minuten en 59 seconden was de nieuwe toptijd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Veel renners beten hun tanden op stuk de tijd van Sheffield. Ook Primoz Roglic, die zijn eerste koersdag beleefde sinds zijn zware val in de Vuelta in september vorig jaar: de Sloveen strandde op 18 seconden en reed daarmee een vrijwel identieke tijd als andere favorieten zoals Aleksandr Vlasov (1 seconde trager), Jai Hindley (2 seconden trager), Ben O’Connor en ex-Girowinnaar Tao Geoghegan Hart (allebei 3 seconden trager).

Roglic reed voor het eerst sinds zijn val in de Vuelta opnieuw een wedstrijd. — © BELGA

Kämna sneller… en dan komt Ganna

Naarmate meer renners passeerden, kwam de tijd van Sheffield meer onder druk te staan. Michael Hepburn en Brandon McNulty strandden op respectievelijk 2 en 3 seconden voordat de Duitse tijdritkampioen Lennard Kämna de nieuwe toptijd realiseerde: 3 seconden sneller dan Sheffield. Maar dan moest er nog een groot kanon komen.

Tweevoudig wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna rolde als één van de laatsten van het startpodium. De Italiaan wilde voor het tweede jaar op rij de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico winnen en vertrok als een raket. Bij het tussenpunt dook hij al 10 seconden onder de snelste tijd van Hepburn. Even verderop raapte hij de voor hem gestarte Steff Cras op. Het verdict aan de finish: maar liefst 28 seconden sneller dan Lennard Kämna. Een demonstratie dus van de man in de Italiaanse kampioenentrui, die dinsdag de eerste leiderstrui mag dragen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dinsdag krijgen de sprinters een eerste kans op ritwinst in Tirreno-Adriatico: de tweede etappe is 210 kilometer lang en is hoofdzakelijk vlak.

© BELGA