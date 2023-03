Onze foodreporter waagt een gokje: deze Limburgse restaurants maken kans op een Michelinster

Maandag wordt in Bergen de Michelingids voorgesteld, de Rode Bijbel van de gastronomie. Spannend. Wie krijgt zijn eerste ster? En wie zijn tweede of zelfs derde? Wij wagen ons aan een gokje en tippen de Limburgse kanshebbers.

In Limburg zijn er momenteel twaalf restaurants met een sterrenquotering: Slagmolen, Cuchara en Ralf Berendsen (twee), Innesto, JER, Ogst, De Mijlpaal, Alter, Magis, Aurum, De Kristalijn en Vivendum (één). Naar jaarlijkse gewoonte wordt er druk gespeculeerd, ook al is dat risky business en zijn er altijd verrassingen. Grote veranderingen moeten niet verwacht worden, maar toch wagen we ons aan een gok.

Voor drie sterren

Ralf Berendsen in Lanaken

Ralf Berendsen van het gelijknamige tweesterrenrestaurant in La Butte aux Bois in Lanaken wordt door een aantal van zijn collega’s al jaren genoemd als kandidaat voor een derde ster. Zij prijzen hem om de uiterst verfijnde manier waarop hij klassieke producten (coquilles, ree, langoustines, kalfszwezerik …) naar een hoger niveau brengt. Hij behoort nu al tot de absolute culinaire top. Wordt zijn onuitgesproken droom – een derde ster – maandag werkelijkheid?

© mdl

Voor twee sterren

Alter in Tongeren

Jo Grootaers van Alter in Tongeren zag zijn quotering in Gault&Millau vorig jaar verhoogd tot 17/20. Dat is een half punt minder dan tweesterrenzaak Cuchara in Lommel. Het afgelopen jaar werd zijn keuken volgens insiders nog verfijnder, nog meer uitgepuurd. Nu hij de enige eigenaar van de zaak is, lijkt hij meer dan ooit gemotiveerd om samen met zijn echtgenote en gastvrouw Lana voor een tweede ster te gaan.

© Luc Daelemans

Voor een eerste ster

Otoro in Hasselt

Pajtim Bajrami kreeg van Gault-Millau 16/20 in De Stadt van Luijck. Zonder meer een bewijs dat hij kan koken. Na een kort intermezzo in Château Mirwart (Saint-Hubert) besloot hij vorig jaar op eigen benen te staan in Otoro (Hasselt). Hij is niet de grote vernieuwer, maar zijn gerechten getuigen van een uiterste precisie. De chef met Kosovaarse roots is een perfectionist en dat kan ook de inspecteurs van Michelin niet ontgaan zijn. Krijgt hij meteen zijn eerste ster?

© Luc Daelemans

De outsiders voor een eerste ster

De Stadt van Luijck in Sint-Truiden

De Stadt van Luijck in Sint-Truiden werd reeds als sterwaardig beschouwd toen Pajtim Bajrami er nog kookte. Nu staat Paolo Pollice achter het fornuis. De Genkenaar met Calabrese roots slaagt erin om het beste uit Zuid-Italië te combineren met de Belgische keuken. Een mooi voorbeeld daarvan is zijn risotto met noordzeevruchten (garnalen, mosselen, inktvis) en Belgische kaviaar. Of zijn zeeduivel met Belgische tomaat en leccino-olijf.

© Luc Daelemans

Hoeve De Bies in Voeren

Hoeve De Bies in Sint-Martens-Voeren bestaat nog maar vijf jaar, maar behoort al enkele jaren tot de top van de Limburgse gastronomie. Chef Maurice Huynen en maître Peterhans van Harinxma deden tien jaar ervaring op in het Maastrichtse tweesterrenrestaurant Beluga, toen nog van de flamboyante Hans van Wolde. In de Voerstreek brengen ze een verfijnde terroirkeuken, die op steeds meer bijval kan rekenen. Met een geweldige wijnkaart, nota bene.

© Luc Daelemans

Modest in Oudsbergen

Modest in Oudsbergen ging pas een jaar geleden open, maar werd door Gault&Millau meteen beloond met de hoogste score voor een Vlaamse nieuwkomer. Het zou wel straf zijn mocht Sander Spreeuwers na een jaar een Michelinster krijgen, maar hij is nog jong en heeft ongetwijfeld een groeimarge. Hij kan daarvoor putten uit de ideeën en ervaring die hij opdeed in gerenommeerde huizen als Slagmolen in zijn hometown Oudsbergen, De Librije in Zwolle, Tickets in Barcelona en El Celler de Can Roca in Gerona.

