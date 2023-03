Krakers bezetten sociaal woonblok in Nieuw-Gent: Ivago moet 2,5 ton (!) troep ruimen

Een ploeg van Ivago kwam maandag het gigantische sluikstort aan het appartementsblok Orion in Nieuw-Gent opruimen. Maar liefst 2,5 ton aan troep moest opgeruimd worden. De bewoners van het woonblok zijn de wanhoop nabij door de overlast die Oost-Europese krakers daar veroorzaken.

Matrassen, bedorven etenswaren, net gebruikte luiers, kleding, schoenen, oude zitbanken. Het grasplein voor sociaal woonblok Orion in Nieuw-Gent was omgevormd tot een stortplaats. Een tiental appartementen worden daar sinds kort bezet door krakers en die zorgen voor zware overlast.

Ivago kwam daarom maandag het vuilnis ruimen met een kraan- en vuilniswagen. “Op eigen initiatief”, zegt woordvoerster Sandra Deneef. “We hadden ruimte vrij en vonden het belangrijk snel actie te ondernemen. In totaal 2,5 ton aan afval moest door onze diensten geruimd worden.

Vrederechter

Bij deze actie kreeg Ivago ondersteuning van de Gentse politie. Zij zorgden ervoor dat hun mensen op een rustige manier hun werk kon doen. Tegen de middag lag het plein opnieuw kraaknet. “Deze buurt is voor ons bekend als hotspot”, zegt Deneef. “We zien hier vaak sluikstorten opduiken.”

Thuispunt Gent zit verveeld met de situatie. Ze stapten naar de vrederechter om de krakers uit het blok te ontzetten. “We hebben ondertussen toestemming”, klinkt het.” We geven hen eerst de kans om spontaan te vertrekken, in een tweede fase zullen we ze uitdrijven met onder meer politie bij.”