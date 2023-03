Retin Obasohan en Manu Lecomte schitteren in Frankrijk en Montenegro

Belgian Lion Manu Lecomte doet het goed in de sterke ABA-League. — © BELGA

Verschillende Belgian Lions blijven in sterke Europese competities schitteren. Retin Obasohan doet dat in ASVEL Villeurbanne en de Franse Pro A en Manu Lecomte in Montenegro en de overkoepelende ABA-League.

In de Franse Pro A leidde een sterke Retin Obasohan (16 punten, 5 rebounds, 2 assists) ASVEL Villeurbanne en versus Strasbourg mee naar een 78-72 zege. Met 12 op 19 staat ASVEL op een gedeelde vijfde stek. In de Franse Pro B won Loïc Schwartz (5 punten, 2 rebounds, 2 assists) met St.Quentin met 85-93 van Vichy.

In de ABA-League won Manu Lecomte (11 punten, 2 rebounds, 2 assists) met Buducnost met 76-68 van Zadar. Met 14 op 20 staat Buducnost vierde. Manu Lecomte komt met de ploeg uit de hoofdstad Podgiroca ook uit in de EuroCup. In de Duitse Bundesliga verloren Elias Lasisi (4 punten, 1 rebound, 1 assist) en Vincent Kesteloot (10 punten, 7 rebounds) met 111-87 en met Heidelberg van Ludwigsburg.

In de Poolse EBL verloor Jean Samulu (3 punten, 2 rebounds, 2 assists) met bekerwinnar Trefl Sopot met 77-66 van Spojnia. In de Turkse BSL was er winst voor Thomas Akyazili (2 rebounds) met Pinar Karsiyaka met 81-86 van Tofas.